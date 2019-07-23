المهندس يتابع سير عمليات إرادة النصر الثانية في مقر اللواء السابع شرق الأنبار (صور)

2019/07/23 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تابع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، الثلاثاء، سير المرحلة الثانية من عمليات إرادة النصر في قاطع اللواء السابع شرق الأنبار.وقال موفدنا، إن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس سير عمليات إرادة النصر في مرحلتها الثانية في قاطع عمليات شرق الانبار للحشد الشعبي.وأضاف، أن المهندس التقى بآمر اللواء السابع ...

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