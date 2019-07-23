ضمن إرادة النصر.. اللواء 27 بالحشد الشعبي والجيش ينجزان تأمين 16 منطقة (صور)

2019/07/23 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنجزت قوات اللواء 27 في الحشد الشعبي والفرقة العاشرة بالجيش العراقي، الثلاثاء، تأمين 16 منطقة ضمن عمليات إرادة النصر وصولا الى خط اللاين في قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي.وقال موفدنا، إن قوات اللواء 27 في الحشد الشعبي والفرقة العاشرة بالجيش العراقي تمكنت من مسح وتفتيش وتأمين مناطق: الجنابيين ٢٨ _ البوعبيد _ ابو دلف ...

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