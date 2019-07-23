سائرون: واشنطن أسست الفساد والإرهاب بالعراق

2019/07/23 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… بين تحالف سائرون ، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية أسست الفساد والإرهاب في العراق إبان احتلالها له عام 2003، فيما دعا الحكومة العراقية بمواجه العقوبات الأمريكية والتعامل مع واشنطن بالمثل عبر ملف أبلاك ووتر وانتهاكات السجون وزيارة الرئيس الأمريكي ترامب لقاعدة عين الأسد.وقال عضو التحالف رياض المسعودي في تصريح لـ/ المعلومة /، […]

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