رد فعل نوال الزغبي بعد تشبيهها بنانسي عجرم

2019/07/23 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..أصدرت الفنانة نوال الزغبي مؤخراً كليباً جديداً لـ 3 أعمال غنائية هي “صبح صبح”، “جوة قلبي”، و”كدة باي”.

وشبّه البعض اطلالات نوال في الكليب باطلالة الفنانة نانسي عجرم ، معتبرين أن الشبه كبير وواضح بينهما.

نوال ردت على تعليقات الجمهور قائلة: “نانسي حبيبة قلبي بس هيدي أنا”.

من جهة أخرى أعلنت نوال الزغبي احياءها لحفل بمهرجانات القاع في بيروت، يوم 14 آب المقبل، مع ناجي الاسطا، ليكون الحفل الصيفي الثاني، بعد مهرجان المغتربين الذي سيُنظّم في 27 تموز الحالي.

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