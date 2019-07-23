التربية تحدد 25 ايلول موعدا لبدء العام الدراسي الجديد

2019/07/23 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس حددت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، الـ 25 من ايلول المقبل موعداً لبدء العام الدراسي الجديد.وقالت الوزارة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “وزير التربية وكالة قصي السهيل وافق على تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد 2019-2020 اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 25 ايلول 2019”.وأضافت أن الوزير وافق “على

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