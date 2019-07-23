2019/07/23 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، عن القبض على 5 متهمين بالسرقة والخطف والقتل في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه “تمكنت مفارز مكتب الشعب لمكافحة الاجرام من القاء القبض على متهم لقيامه (بخطف وقتل شخص) في منطقة الشعب حي التجار وبعد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 5 متهمين بالسرقة والخطف والقتل في بغداد وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 5 متهمين بالسرقة والخطف والقتل في بغداد) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 5 متهمين بالسرقة والخطف والقتل في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).