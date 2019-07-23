2019/07/23 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/

ذي قار

اعلنت شرطة ذي قار، اليوم الثلاثاء، القبض على

متهم اعترف بسرقة ثمانية ملايين دينار عراقي.





وذكر إعلام

شرطة ذي قار في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تمكنت مفارز

مكافحة إجرام الناصرية من القبض على المتهم ( ح .



ب .



س ) البالغ من العمر 23 عام

يسكن الناصرية وذلك بعد أن توجهت أليه أصابع الاتهام في قضية سرقة مبلغ قدرة

ثمانية ملايين دينار عراقي من سيارة حمل إثناء توقفها في شارع النيل وسط مدينة

الناصرية”.

واضاف ان

“المتهم اعترف بالتهمة المسندة إلية بالتعاون مع متهم آخر وتم إجراء كشف

الدلالة وجاء مطابقا لاعترافاته وتقرر توقيفه استنادا لإحكام المادة ( 446 ) من

قانون العقوبات العراقي وإصدار أمر قبض بحق المتهم الآخر”.

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