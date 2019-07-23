حقوق الإنسان تكشف عن أرقام مرعبة بشأن المختفين قسرًا في العراق

2019/07/23 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير كشف عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، أنس العزاوي، أعداد العراقيين المختفين قسريًا خلال الأعوام 2017 و 2018 و2019، لافتًا إلى أنها وصلت إلى أكثر من 7000 آلاف حالة اختفاء. حقوق الإنسان: المفوضية سجلت خلال العامين والنصف الأخيرين 7663 حالة اختفاء قسري

وقال العزاوي في تصريحات صحفية، تابعها "ألترا عراق"، إن "المفوضية سجلت خلال العامين والنصف الأخيرين 7663 حالة اختفاء قسري"، مشيرًا إلى أن "الذين تأكد وجودهم في المعتقلات والسجون يبلغ عددهم 652".

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لا خبر جاء ولا وحي نزل!أوضح أن "هذه الأرقام لا تشمل الذين اختفوا في فترة وجود تنظيم داعش، كما لا تشمل محافظات إقليم كردستان العراق".

أشار العزاوي إلى "وجود عراقيل تمنع المفوضية من الوصول إلى المختفين قسريًا، حيث لا يوجد تعاون من قبل بعض المؤسسات التنفيذية المسؤولة عن السجون والمعتقلات بحجة الإجراءات الأمنية".فيما دعا الحكومة العراقية إلى ضرورة "مساعدة المفوضية في الوصول إلى حقيقة المختفين قسريًا ومساعدة عوائلهم في معرفة مصيرهم ومحاسبة المقصرين".كانت منظمة هيومن رايتس ووتش، دعت في أيلول/سبتمبر 2018 الدول التي تُقدم مساعدات عسكرية وأمنية واستخبارية للعراق إلى حث السلطات العراقية على التحقيق في مزاعم الاختفاء القسري.

وقالت المنظمة إنها وثقت 74 حالة لرجال وأربع حالات لأطفال اعتقلتهم قوات الجيش والأمن العراقية بين نيسان/أبريل 2014 وتشرين الأول/أكتوبر 2017، واختفوا قسرًا.

في 2018 وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش 74 حالة لرجال وأربع حالات لأطفال اختفوا قسرًا

كانت مفوضية حقوق الإنسان أعلنت في نهاية 2018 تلقيها أكثر من 4800 شكوى ومناشدة بإدعاءات حول وجود حالات اختفاء قسري في مختلف المحافظات العراقية.

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