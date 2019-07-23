2019/07/23 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اكد النائب عن كتلة صادقون النيابية عبد الأمير الدبي ان تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات انجاز كبير، مشيراً الى ان هناك نقاط مهمة

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