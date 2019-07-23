2019/07/23 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

بحثت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء ، مع شركة نورينكو الصينية تنفيذ مشروع خط سكة (كربلاء /نجف) المعلق عن طريق القرض الصيني.

واوضحت الشركة العامة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشروع سككي معلق.. وزارة النقل تبحثه مع شركة صينية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشروع سككي معلق.. وزارة النقل تبحثه مع شركة صينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).