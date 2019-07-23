2019/07/23 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكثر من خمسة عشر عاما غابت الإشارات المرورية عن شوارع العاصمة بغداد ،وعدد من المدن والمحافظات العراقية ،الحرب كانت سبباً في إتلاف العديد منها وبات عدم الالتزام بها واقع حال الشوارع والتقاطعات العامة “.منذ عده أسابيع أعلنت مديرية المرور العامة عودة العمل بالإشارات المرورية بعد أصلاح وإعادة تأهيل العديد منها بالتنسيق مع أمانة بغداد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور العامة تصدر بيانا حول عمل الإشارات المرورية في شوارع بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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