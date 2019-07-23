حاتم الجوهرى - مفهوم المقاومة وزيارة القدس: كشف ورقة المفاوض المصري الأخيرة

2019/07/23 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حاتم_الجوهرى أي مفاوض سياسي ماهر ومحنك يحتفظ في جعبته دائما بورقة أخيرة، ورقة لا يتخلى عنها أبدا وتكون هى بمثابة حائط الصد الأخير بالنسبة له، أو الورقة الرابحة التي يتحجج بها ويضعها على الطاولة إذا انتهت منه كل الحجج، وأصبح محاصرا في ركن ضيق لا يستطيع المناورة للخروج منه..ومنذ اتفاقية السلام مع الصهيونية و"إسرائيل" ظلت مسألة التطبيع محصورة في إطارها النخبوي السياسي والدبلوماسي، ولم تستطع أن تمد جذورها لحا......

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