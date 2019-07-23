2019/07/23 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الثلاثاء عن حجز نكهات غذائية وقطع غيار مختلفة وألبسة جاهزة كونها تحمل الصفة التجارية ولم يتم استحصال الموافقات الاستيرادية الأصولية عنها من قبل صاحب العلاقة في كمرك مطار بغداد الدولي .واضافت الهيئة انه تم اتخاذ كافة الأجراءات القانونية بحقها وفقا لقانونها النافذ رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤ المعدل ،كونها وردت بدون

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك:حجز نكهات غذائية وقطع غيار وألبسة جاهزة مخالفة في كمرك مطار بغداد الدولي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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