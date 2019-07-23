وزيرا خارجية الاردن وتركيا يؤكدان ضرورة الوقوف الى جانب العراق في اعادة الاعمار

2019/07/23 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزيرا خارجية الاردن أيمن الصفدي والتركي مولود جاويش أوغلو أهمية النصر الذي حققه العراق بتضحيات كبيرة ضد الإرهاب، وضرورة الوقوف إلى جانب العراق في عملية إعادة الإعمار وتثبيت الاستقرار.وأكد الصفدي وأوغلو خلال محادثات جرت اليوم بالعاصمة عمان :” أن الاردن وتركيا سيستمران في العمل على تعزيز علاقاتهما وتوسعة التعاون الاقتصادي وتعميق التنسيق إزاء […]

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