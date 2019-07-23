2019/07/23 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلنت وزارة التجارة، الثلاثاء، تقدم محافظة الموصل في تسويق مادة الحنطة بعد ان تجاوزت الكميات المسوقة من الفلاحين والمزارعين الى اكثر من 600 الف طن لغاية 7/22.وقالت الوزارة في بيان تلقته /المعلومة/، نقلا عن قاسم حمود مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية المشرف على تسويق المحافظة ان “محافظة الموصل تحقق تقدما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة: الموصل حققت المركز الاول في تسويق الحنطة بواقع 600 الف طن) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة: الموصل حققت المركز الاول في تسويق الحنطة بواقع 600 الف طن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).