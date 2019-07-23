2019/07/23 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QKH1MEprGMw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اليمن | سلاح الجو المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اليمن | سلاح الجو المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).