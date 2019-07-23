2019/07/23 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع، نجاح الشمري، إن “العراق يمتلك قوة جوية قوية وقادرة على حماية البلد ضد التهديدات الخارجية”.وجاء ذلك خلال زيارة الشمري اليوم الثلاثاء قيادة القوة الجوية، وكان في استقباله قائد القوة الجوية وكبار الضباط في القيادة.حيث قدم القائد إيجازاً مفصلاً عن طبيعة عمل القيادة وآلية التدريب وكذلك أهمية أن تكون القوة الجوية على استعداد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الدفاع الشمري:قواتنا الجوية قادرة على مواجهة التهديدات الخارجية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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