صحة كربلاء تعلن نجاح المشروع الصحي الأول من نوعه في الشرق الاوسط

2019/07/23 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير دائرة صحة كربلاء صباح الموسوي، اليوم الثلاثاء، عن نجاح مشروع التوعية التقديرية المجتمعية الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط.وقال الموسوي في تصريح، انه "بالتعاون مع منظمة إمفنت الدولية تمكنا من انجاح مشروع التوعية التقديرية المجتمعية الهادف الى تلقيح جميع الاطفال بنسبة 100 % ضد الامراض السارية والمعدية في قطاعي الحر في كربلاء والمحاويل في بابل".

وأضاف، ان "العراق يعد أول دولة عربية تنفذ هذا المشروع، وقد حقق في المرحلة الأولى له نسبة نجاح 100% في تلقيح الاطفال، فيما باشرت بقية المراكز الصحية بالمرحلة الثانية للمشروع لضمان تلقيح جميع الأطفال، والحفاظ على النسبة المئوية المتحققة في المرحلة الأولى".



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