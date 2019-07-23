2019/07/23 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

د.



حسين القاصد

ليس لأحد بوده أن يعرف شيئا عن الأدب والنقد والدرس الأكاديمي في العراق ، دون أن يعرف أن لكل ما يبغيه بابا كبيرا اسمه

علي جواد الطاهر .

ولعل اهل الاختصاص في النقد والأدب والدرس الأكاديمي ، لعلهم يدركون ذلك ، ما عدا من يسمون أنفسهم نقادا كبارا ولم يخجلوا من التخلف عن الجلسة ، فالطاهر المحقق هو نفسه الطاهر المعترض على كبار محققي التراث ومن بينهم احسان عباس ، والطاهر الناقد الأدبي القادم من أرقى جامعات فرنسا ، هو نفسه من يغمز إليه البعض بأن نقده انطباعي ، والطاهر المعلم ملأ الجامعات بكبار الأساتذة من تلامذته الطاهرين مثله.

مئوية علي جواد الطاهر جلسة أقيمت في اتحاد الأدباء والكتاب في العراق ، وكانت من الواحدات التي ستخلد طويلا في الذاكرة ؛ وهي جلسة سبقتها مطالبة ونداء من علامة جليل وتلميذ نجيب من تلامذة الطاهر ؛ ذلك هو سعيد عدنان _ كما يحلو له أن يكتب اسمه دون لقب او اية مقدمة تعريفية _ وهو من هو ، بعلمه

وصدقه واخلاصه .

لقد طالب استاذنا الجليل د.



سعيد عدنان أثناء تفكيره بمئوية استاذه باعادة طبع كل منجز عميد الادب العراقي ، وقد عرفنا بأن أسرة الطاهر تنازلت عن جميع الحقوق في حال إعادة طبع مؤلفاته ، من أجل أن ينتفع منها طلبة العلم والأدباء وسائر الناس.

أقيمت الجلسة الاحتفائية في اتحاد الأدباء _ رابطة أعلام الأدب ، وقد أسهم فيها كبار الأساتذة ، حتى كأننا صرنا ضيوفا على الطاهر ، على حد تعبير د.



سعيد عدنان ، وكانت مميزة جدا ، ومن بين تميزها أن الجلسة لم تقتصر على الأساتذة الاربعة الذين تكلموا عن منجز الطاهر ، بل امتدت إلى مداخلات مثمرة ، من مريدي علم الطاهر وأدبه ، حتى كأن الجمهور كان يتمنى ألا تنتهي تلك الجلسة.

والآن ، وقد انتهينا من الجلسة ومن الذكرى المئوية ، بقي الشق الثاني من شروط الاحتفاء وهو إعادة طباعة كل كتب عميد الأدب العراقي ؛ فيا ترى ؟ من سيأخذ على عاتقه هذه المهمة

المثمرة جدا ؟

هي دعوة مفتوحة لمن يود ذلك ، لاسيما بعد أن تنازلت أسرة الطاهر عن حقوق الطبع ، وهي دعوة لوزارة الثقافة لكي تتبنى الشؤون الثقاقية هذه المهمة ، وهي نفسها الدعوة ، لنا أن نوجهها إلى اتحاد الأدباء ، بعد أن صدرت عنه مطبوعات عدة ، فالطاهر هو أحد مؤسسي الاتحاد ، واشجع نقاده رأيا ، في وقت كان الاخرون يخافون حتى من محاولة التفكير بصمت .



شكرا للطاهر في مئويته ، وألف شكر لمن سيسعى لاعادة طباعة منجزه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مئوية علي جواد الطاهر) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مئوية علي جواد الطاهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).