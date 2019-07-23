الشمري : قواتنا الجوية قادرة على مواجهة التهديدات الخارجية

2019/07/23 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- قال وزير الدفاع، نجاح الشمري، إن “العراق يمتلك قوة جوية قوية وقادرة على حماية البلد ضد التهديدات الخارجية”.وجاء ذلك خلال زيارة الشمري اليوم الثلاثاء قيادة القوة الجوية، وكان في استقباله قائد القوة الجوية وكبار الضباط في القيادة.حيث قدم القائد إيجازاً مفصلاً عن طبيعة عمل القيادة وآلية التدريب وكذلك أهمية أن تكون القوة ...

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