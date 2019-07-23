البياتي :قانون الانتخابات الجديد سينهي سطوة الاحزاب الكردية في كركوك

2019/07/23 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اكد الامين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق جاسم البياتي، الثلاثاء،ان قانون الانتخابات الحالي سيفقد الاحزاب الكردية الأغلبية في كركوك.وقال البياتي، في تصريح تابعته /ميديا نيوز / ان “قانون الانتخابات الذي اقر امس توصل الى صيغة جيدة بخصوص كركوك يسهم في حل الازمة شريطة اشراف الحكومة الاتحادية على بنود الاتفاق،داعيا الحكومة الاتحادية الى […]

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