2019/07/23 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} توفي الملاكم الروسي، مكسيم داداشيف، إثر إصابة خطيرة تعرض لها خلال نزاله أمام خصمة البورتوريكي، سابريل ماتياس، يوم السبت الماضي، في مدينة "أوكسون هيل" بولاية ماريلاند الأمريكية.

وأصيب الملاكم البالغ من العمر 28 عامًا في نزال في الولايات المتحدة أمام سوبريل ماتياس.وفقد مكسيم داداشيف وعيه وهو في طريقه إلى حجرة تغيير الملابس، بعد إيقاف النزال من قبل مدربه بعد الجولة الـ 11، لتلقيه الكثير من الضربات.ونقل داداشيف إلى المستشفى على وجه السرعة بسيارة إسعاف، وتم تشخيص إصابته بـ "وذمة الدماغ"، وخضع الملاكم لعملية جراحية، وتمت إزالة جزء من الجمجمة، ومن ثم أدخله الأطباء في حالة غيبوبة صناعية.ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن ممثل فريق الملاكم، قوله: "لقد توفي مكسيم.



قلبه لم يتحمل".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة بطل روسي بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الرأس) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة بطل روسي بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الرأس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).