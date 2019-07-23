وثيقة تحدد الجهة المخولة بإعفاء المدراء والمناصب العليا في المحافظات

2019/07/23 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكدت وثيقة صادرة من رئاسة مجلس النواب، قرار المحكمة الاتحادية العليا في الجهة المخولة بإعفاء المدراء العامين والمناصب العليا في المحافظات.

وجاءت في الوثيقة حصلت وكالة {الفرات نيوز} على نسخة منه صادرة من هيأة رئاسة مجلس النواب الى مجالس المحافظات تشير الى قرار المحكمة الاتحادية الخاص باعادة صلاحيات وزارتي التربية والصحة من مجالس المحافظات الى الوزارات المعنية".ولفتت الى "إعادة ارتباط دوائر التربية والصحة في المحافظات بكل من وزارتي التربية والصحة الاتحاديتين وان صاحب الصلاحية في إعطاء أصحاب المناصب العليا في المحافظة هو الوزير المعني وليس مجلس المحافظة".وكانت المحكمة الاتحادية قد قبلت الطعن في دعوى رفض وزارتي التربية والصحة بنقل صلاحياتهما الى مجالس المحافظات فيما أيدت نقل الدوائر الفرعية والاجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها وزارات البلديات والاشغال العامة، والاعمار والاسكان، والعمل والشؤون الاجتماعية، والزراعة، والمالية، والشباب والرياضة، مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة والموظفين، الى المحافظات".يذكر ان الحكومة الاتحادية، شرعت في نيسان 2015 بإعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات غير المنتظمة في إقليم بعد إقرار قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 وقررت إقامة سلسلة من الاجتماعات لنقل تلك الصلاحيات التي شملت 8 من الوزارات الخدمية المهمة، إلى المحافظات.



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