2019/07/23 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس كشفت شركة “فيسبوك” عن خلل في تطبيق “مسنجر كيدز” الخاص بالأطفال، يمكنهم من المشاركة في محادثات مع “غرباء”، وفق ما ذكر موقع “ذا فيرج” التقني.وبينما كان التطبيق الذي أطلقته “فيسبوك” في 2017 يقوم على مبدأ سماح الوالدين للأطفال بإجراء محادثات مع أشخاص تتم الموافقة عليهم وإضافتهم في “جهات الاتصال”، فقد أدى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلل في تطبيق “مسنجر” الخاص بالاطفال وكالة خطوة برس.

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