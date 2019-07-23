نائلة الشقراوي - وجودية منير الوسلاتي ما بين الاستشراف العرفاني والشعرية _

2019/07/23 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نائلة_الشقراوي حين يتحول الشعر عند الذات الشاعرة الى مشروع إبداعي جوهره الوجود تنتفي أهمية وضع النصوص ضمن قوالب و مسميات ،فالقصيدة عند منير الوسلاتي حالة خاصة يسيرها الشعور لا البحور .لكن هذا الشعور يتضمن دوزنة خاصة تخال معها في جل نصوص الديوان انك بصدد قراءة شعر حر او عمودي في حين أن القصائد كلها قصائد نثرية ،هذه القيمة الفنية التي طبعت نصوص الديوان نسميها الايقاع الخاص بالشاعر والقصيدة .ولكل شاعر موسيقاه وبص......

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