فالح مكطوف - أحزاب السلطة في العراق وفن خفاء الأدلة

2019/07/23 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فالح_مكطوف اعتمدت تجربة الأحزاب البرجوازية ــ الاسلامية منها والقومية وباقي الخلطات الاخرى من الاحزاب الكثيرة التي تتشكل بشكل سريع ومفاجئ ــ في العراق بعد إسقاط النظام السابق على اللصوصية العلنية في تمويل نفسها وهذا ليس اكتشاف جديد فالأمر معروف ومقر به من قبل الجميع، والمبدأ الذي تم التوصل إلية من خلال الممارسة العملية المستمر بنجاح منقطع النظير هو مبدأ (ليس من الضروري أن كل ما يحدث يحمل دليله معه)، فهذ......

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