ظريف يهنئ جونسون باختياره رئيسا جديدا للوزراء في بريطانيا

2019/07/23 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ وزير الخارجيةالايراني محمد جواد ظريف نظيره البريطاني السابق بوريس جونسون لاختياره رئيسا جديدا للوزراء في بريطانيا .وقال ظريف في تغريدة نشرها مساء اليوم الثلاثاء بحسب الاعلام الايراني الرسمي :” أهنئ نظيري السابق بوريس جونسون على حصوله على منصب رئيس الوزراء البريطاني الجديد”.واكد الوزير الايراني , ان إحتجاز ناقلة النفط الإيرانية الذي تم […]

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