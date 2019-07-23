تخصيص اكثر من 20 مليار دينار لتحسين الواقع الخدمي والتربوي في كربلاء

2019/07/23 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلن وزارة التخطيط، الثلاثاء، تخصيص اكثر من 20 مليار دينار لتحسين الواقع الخدمي والتربوي في محافظة كربلاء المقدسة.وذكرت الوزارة في بيان تلقته /المعلومة/، ان “وزير التخطيط نوري صباح الدليمي ترأس اجتماعاً موسعاً لبحث سبل تعزيز واقع الخدمات في محافظة كربلاء المقدسة، بحضور وفد من حكومتها المحلية برئاسة محافظ كربلاء نصيف الخطابي، وعدد […]

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