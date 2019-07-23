وزير الخارجية يوجه القنصلية في دبي بتقديم أفضل الخدمات للجالية العراقية

2019/07/23 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته القنصلية العامة لجمهورية العراق في دبي والامارات الشمالية بتقديم أفضل الخدمات للجالية العراقية.

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