الجمارك تعيد إصدار ارسالية زيت محركات مخالفة في جمرك أم قصر الجنوبي

2019/07/23 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطة الجمركية، اليوم الثلاثاء، إعادة اصدار حاوية حجم (٤٠) قدماً مخالفة لضوابط الأستيراد محملة بكمية (١٢٥٣) بكج زيت محركات وردت بدون موافقات رسمية في مركز جمرك أم قصر الجنوبي.

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