النقـل: نستعد لأطلاق رحلات نهرية بين العراق وإيران

2019/07/23 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي ،الثلاثاء ، عن تواصل جهود الشركة العامة للنقل البحري احدى تشكيلات الوزارة لأفتتاح خط نهري دولي بين العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية .

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