الجمارك: إعادة إصدار إرسالية وإتلاف محاصيل في جمرك الشيب

2019/07/23 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك، الثلاثاء، إعادة إصدار إرسالية زيوت محركات وإتلاف محاصيل في جمرك الشيب.

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