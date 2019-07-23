ذي قار تعلن توفر 27 فرصة عمل في حقل الغراف النفطي

2019/07/23 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قسم العمل والتدريب المهني التابعة لوزارة العمل في محافظة ذي قار ،الثلاثاء، عن توفر 27 فرصة عمل في حقل الغراف النفطي شمالي المحافظة .

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