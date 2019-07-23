ثقافة الحوكمة في المنظمات الرياضية

2019/07/23 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أ.د.عبدالله عيد الغصاب

تعد المنظمات الرياضية في المجتمعات المعاصرة من أهم منظمات المجتمع نظراً لدورها التنموي في خدمة المجتمع.لذا لا بد لنا في مجتمعنا الكويتي ان نسلط الاضواء على كل ما هو جديد ومستحدث وأن تتميز وتدار منظماتنا الرياضية بشكل احترافي يتناسق وينسجم مع الاساليب والنظم المتبعه في ادارة المنظمات الرياضية الدولية، ويتعين على قيادات العمل الرياضي الكويتي من العاملين في كل من ( الأندية، الاتحادات، اللجنه الاولمبية) العمل عليه من أجل الارتقاء بالرياضة الكويتية وهو ما لن يتحقق الا من خلال العلم اولا والخبرة ثانيا واتباع كل ماهو جديد في علم ادارة الرياضة في شتي دول العالم.اخي القارئ كلنا يسمع عن المشكلات المتعددة التي تمر بها المنظمات الرياضية الكويتية سواء كانت إدارية أو فنية او مالية، ونحن نرى أن السبيل الوحيد في الوقت الحالي للخروج من تلك المشكلات هو طريق وحيد وهو اتباع القواعد والسبل و النظم التي تسير عليها المنظمات الرياضية الدولية و من اهمها واحدثها ما يطلق علية نظام حوكمة المنظمات الرياضيةحيث اصبح تطبيق نظام الحوكمة مطلب اساسي من مطالب المنظمات الدولية لما لها من أهمية كبرى حيث أنها هي النظام الذي بموجبه يمكن الارتقاء بالعمليات الادارية داخل المنظمة فهي تؤثر على كيفية وضع وتحقيق الأهداف، وتحديد قواعد وإجراءات صنع القرار، وتحديد وسائل رصد ومراقبة الأداء ، بما في ذلك كيفية رصد المخاطر المالية وغير المالية وتقييمها .ومن خلال متابعتي للدول المتقدمة واتجاهاتها حول نظام الحوكمة، ومنها على سبيل المثال منظومة حوكمة المنظمات الرياضية في استراليا، فنجد إنها تؤكد بضرورة تواجد القيادة المؤهلة، توافر متطلبات النزاهه، الالتزام بالحكم الرشيد، وقواعد التصرف في المواقف المختلفة ، والشفافية، المساءله.كما تؤكد نظم ادارة الحوكمة على أن الاسباب التي تؤدي إلى ضعف أداء المنظمات الرياضية هي عدم خبرة أعضاء مجالس الادارات وتضارب المصالح وفشل إدارة المخاطر ورقابة مالية ضعيفه، وبشكل عام فإن الممارسة الرديئة تؤدي الى ضعف الثقافة العامة وليست فقط الضعف في الانشطة .كما أن الحوكمة الرياضية تؤكد وتهتم بثلاثة امور :1.



كيف يقوم مجلس الإدارة بتحديد ووضع وتطوير الأهداف الإستراتيجية.2.



كيفية رصد أداء المنظمة للتأكد من تحقيق الأهداف وذلك من خلال أنظمة فعالة تتفق مع الالتزامات القانونية واللائحية.



3.



العمل من أجل صالح الأعضاء والأطراف المعنية.وفي الختام نؤكد أن الحوكمة في المنظمات الرياضية تهدف إلى تقوية الهياكل التي تدعم القيادة الجيدة وصنع القرار ، وتضمن حكم فعال ورشيد للمنظمة .تابع معنا مجموعه ثقافات الحوكمة في المقالات القادمة.

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