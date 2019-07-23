فلسطين تطالب بتحرك أممي عاجل ومقاضاة “الكيان الصهيوني” بعد هدم منازل في القدس

2019/07/23 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة طالب مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، مجلس الأمن الدولي بتحرك عاجل لإنقاذ الفسطينيين ومقاضاة إسرائيل على هدمها لمنازل فلسطينية في بلدة صور باهر بالقدس الشرقية.وفي خطاب ألقاه خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي مخصصة لبحث الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الوضع في فلسطين، شدد منصور على أن إسرائيل هدمت […]

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