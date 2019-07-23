الخطيب: أزمة الكهرباء ستنتهي خلال عمر الحكومة الحالية

2019/07/23 | 21:45

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

أكد وزير الكهرباء لؤي الخطيب، اليوم الثلاثاء، وصول معدل انتاج الطاقة، خلال فترة توليه الوزارة إلى 19 ألف ميكا واط، مقارنة بـ12 ألف ميكا واط في العام السابق.

وقال الخطيب خلال مشاركته في برنامج "وجهة نظر" الذي ي

بغداد اليوم _ متابعة

لم تسمع صافرة القطار، ولا نداءات سائقه، كانت تمشي هيلين المهدي على السكة وسماعات الأذن تعزلها عن كل شيء..



حتى وقعت الكارثة ودهسها القطار.

الشابة هيلين المهدي، من الحاصلات على الشهادة الثانوية لهذا العام، وتستعد لتقديم

بغداد اليوم _ كربلاء

أعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الثلاثاء، مصادقته على تخصيص أكثر من 20 مليار دولاء لبناء 6 مدارس ومجمعات ماء في "المناطق الفقيرة" بمحافظة كربلاء.

وقال المكتب الإعلامي للدليمي في بيان، إن الأخير "تر

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