بلدية النجف الأشرف تعيد افتتاح نادي الموظفين في المدينة القديمة

2019/07/23 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مدير بلدية المحافظة ليث العبادي خلال إشرافه على العمل أن "مساعي البلدية حثيثة لتوفير مواقع ترفيهية تخدم المواطنين بشكل عام والموظف بشكل خاص، لذا أوعزنا بافتتاح النادي واعادة تأهيلية من قبل الملاكات الزراعية في المديرية حيث يحتوي على نادي وحدائق مغلقة منذ أعوام والمدينة القديمة والجديدات من المناطق التي تفتقر الى المساحات الخضراء.وأشار الى أن "السعي في مثل هذه المشاريع سيسهم بتربية صحية سلمية للأطفال في الاحياء السكنية من خلال توفير اجواء صحية وترفيهية تساعد على التطور والابداع".كما ثمن التعاون البناء للأهالي في الحملات الخدمية للجهد البلدي، لافتا الى أن مثل هذه المشاركات داعمة للعمل وافتتاح هذه الحدائق ستضيف تمثل مساهمات البلدية ضمن رسالتها الانسانية في خدمة المجتمع النجفي.

انتهى.ص.هـ.ح.

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