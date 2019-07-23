مفوضية حقوق الإنسان يكشف عن أعداد العراقيين المختفين قسريا

2019/07/23 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال العزاوي، إن "المفوضية سجلت خلال العامين والنصف الأخيرين 7663 حالة اختفاء قسري"، مبينا أن "الذين تأكد وجودهم في المعتقلات والسجون يبلغ عددهم 652".وأضاف، أن "هذه الأرقام لا تشمل الذين اختفوا في فترة وجود تنظيم داعش، كما لا تشمل محافظات إقليم كردستان"، مشيرا الى "وجود عراقيل تمنع المفوضية من الوصول إلى المختفين قسريا، حيث لا يوجد تعاون من قبل بعض المؤسسات التنفيذية المسؤولة عن السجون والمعتقلات بحجة الإجراءات الأمنية".ودعا العزاوي الحكومة العراقية إلى "ضرورة مساعدة المفوضية في الوصول إلى حقيقة المختفين قسريا ومساعدة عوائلهم في معرفة مصيرهم ومحاسبة المقصرين".

انتهى.ص.هـ.ح.

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