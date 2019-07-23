ايران تسعى الى تشكيل تحالف بحري لضمان أمن الملاحة

2019/07/23 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أكد قائد السلاح البحري في الجيش الإيراني حسين خانزادي، الثلاثاء، أن بلاده تسعى إلى “تشكيل تحالف بحري” لضمان أمن الملاحة في المياه الدولية في الخليج وبحر عمان، مؤكدا أن إيران تراقب كل السفن الأميركية في المنطقة، وأنه لديها أرشيف صور وتسجيلات لتحركاتها اليومية.وقال خانزادي في حوار مع نادي “المراسلين الشباب”، أن “هذا […]

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