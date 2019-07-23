2019/07/23 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JmPIXVjTY-I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المؤتمر الاسبوعي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي – مراسل الرشيد ارشد الحاكم) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المؤتمر الاسبوعي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي – مراسل الرشيد ارشد الحاكم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).