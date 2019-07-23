2019/07/23 | 21:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
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أعلنت موسكو أن عدد الراغبين في شراء منظومة الدفاع الصاروخية اس-400 لم يتقلص رغم الضغوطات
وقال رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكرين دميتري
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا: عدد الراغبين في إس-400 لم يتقلص رغم ضغوط أميركا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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