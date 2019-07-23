روسيا: عدد الراغبين في إس-400 لم يتقلص رغم ضغوط أميركا

2019/07/23 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلنت موسكو أن عدد الراغبين في شراء منظومة الدفاع الصاروخية اس-400 لم يتقلص رغم الضغوطات

وقال رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكرين دميتري

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