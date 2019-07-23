2019/07/23 | 21:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بلغت أسعار العملات العربية والأجنبية مقارنة بالدينار العراقي اليوم الثلاثاء الثالث والعشرين من شهر تموز عام 2019 وفق آخر التحديثات كالآتي:
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العملات الأجنبية
1 دولار أمريكي =
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بورصة الدينار العراقي عربيا وعالميا اليوم الثلاثاء 9:00 PM) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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