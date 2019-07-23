2019/07/23 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الثلاثاء، عن وجود تحسن مستمر في الطاقة الكهربائية، فيما اشار الى ان العراق يؤكد مبدأ حماية الممرات ال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس وزراء العراق يكشف تفاصيل لقائه مع الرئيس روحاني) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس وزراء العراق يكشف تفاصيل لقائه مع الرئيس روحاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).