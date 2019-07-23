عاجل.. عبد المهدي: أوامر بإلقاء القبض بحق 11 وزيراً بتهم الفساد

2019/07/23 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلن رئيس الوزراء العراقي #عادل_عبد_المهدي، اليوم الثلاثاء، عن صدور أوامر بالقبض على 11 وزيراً ومن هم في درجتهم بتهم #فساد.وأوضح عبد المهدي، في مؤتمره الأسبوعي الاعتيادي، […]

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