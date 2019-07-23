العراق يستعد لافتتاح خط نهري دولي مع ايران

2019/07/23 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، الثلاثاء، عن تواصل جهود الشركة العامة للنقل البحري احدى تشكيلات الوزارة لأفتتاح خط نهري دولي بين العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية.وبين الوزير في بيان تلقته /المعلومة/، ان “هذا الخط سينقل المسافرين من مرسى كورنيش شط العرب في محافظة البصرة الى جزيرة كيش وعبادان والمحمرة في ايران”.من […]

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