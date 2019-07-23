بالوثيقة .. إنشاء معمل المشروع الوطني لتسجيل المركبات وإجازات السوق داخل الفلوجة

2019/07/23 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب كريم عفتان الجميلي، اليوم الثلاثاء، الموافقة على إنشاء معمل المشروع الوطني لتسجيل المركبات واجازات السوق داخل مدينة الفلوجة

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