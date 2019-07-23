الكشف عن مواقع الأقمار الصناعية السرية الأمريكية

2019/07/23 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة نشرت وكالة الفضاء الأوروبية استنادا إلى البيانات الروسية، معلومات عن مواقع الأقمار الصناعية السرية الأمريكية في المدار الثابت بالنسبة للأرض.وتابعت /المعلومة/، ماحصلت عليه وكالة “نوفوستي” من وثيقة نشرتها وكالة الفضاء الأوروبية، التي تتضمن معلومات عن مواقع هذه الأقمار في المدار الثابت (مدار دائري ارتفاعه 35786 كيلومترا)، بما فيها ميل المدار تجاه مستوى […]

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