2019/07/23 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلنت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم، الثلاثاء، استعداد التكتل لزيادة الرسوم الجمركية على سلع أميركية بقيمة 35 مليار يورو، في حال فرضت واشنطن رسوما على السيارات الأوروبية.وجاء تحذير المفوضة الأوروبية بعد أن أعلنت أن المساعي التي تبذلها أوروبا والولايات المتحدة لمحاولة التوصل لاتفاق تجاري، تراوح مكانها.وشكّل التحذير الذي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تهديد أوروبي بفرض رسوم بالمليارات على سلع أميركية وكالة خطوة برس.

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