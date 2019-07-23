التربية تحدد موعد بدء العام الدراسي الجديد 2019-2020

2019/07/23 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المكتب الإعلامي للسهيل إن "وزير التربية وكالة قصي السهيل وافق على تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد 2019-2020 اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 25 أيلول 2019.ودعا الى "العمل على تهيئة الأثاث المدرسي وبحسب الإمكانات من أجل استيعاب عدد الطلبة المتزايد".

انتهى.ص.هـ.ح.

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