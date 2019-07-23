2019/07/23 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بابل

أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف، الثلاثاء (23 تموز 2019)، القبض على ثلاثة متهمين بجريمة قتل في بابل.وقالت المديرية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "خلية الصقور الاستخبارية نفذت عملية نوعية وتمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين خطرين في محافظة بابل". وبينت أن "المتهمين ارتكبوا جريمة قتل بشعة في محافظة الديوانية ولاذوا بالفرار الى منطقة نائية في محافظة بابل وتم تسليم المتهمين إلى القضاة لينالو جزائهم العادل".

بغداد اليوم _ بغداد

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الثلاثاء 23 تموز، عن إبلاغ القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، عن منطقة رخوة أمنياً، تشكل تهديداً حقيقياً على العاصمة بغداد وديالى وصلاح الدين.

وقال عضو لجنة الأمن، سعران الأ

بغداد اليوم _ بغداد

أكد وزير الدفاع نجاح الشمري، اليوم الثلاثاء، أن العراق يمتلك قوة جوية قوية قادرة على حماية البلد ضد التهديدات الخارجية.

وذكرت وزارة الفاع في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "الشمري زار اليوم قيادة القوة الجوي

بغداد اليوم _ ديالى

دعت قيادة شرطة ديالى، الثلاثاء، إلى تثبيت 180 امرأة يشكلّن تنظيما مسلحا باسم "بنات العراق" وشاركن في عمليات أمنية بجانب القوات الأمنية في المحافظة منذ 2007، فيما أكدت "أهمية" دورهن في "القضاء"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( القبض على ثلاثة متهمين بجريمة قتل “بشعة” في بابل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( القبض على ثلاثة متهمين بجريمة قتل “بشعة” في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).